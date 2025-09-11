Кандидат на пост главы временного кабмина Непала назвала срок проведения выборов

Сушила Карки рассказала, что процесс может занять от шести месяцев до года

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, кандидатура которой была поддержана армией страны и протестующими на пост главы временного правительства страны после беспорядков, рассчитывает провести выборы в течение года и передать власть. Об этом она заявила в интервью телеканалу News18.

"Прежде всего необходимо восстановить мир. Я не заявляю, что смогу провести масштабные экономические реформы. Моя миссия - организовать своевременные выборы и передать власть новому руководству", - подчеркнула Карки. Она добавила, что в нынешней ситуации важно не допустить какого-либо финансового влияния на исход выборов и гарантировать их честность.

По ее оценке, организация выборов может занять от шести месяцев до года. "Выборы требуют времени - может быть, от шести месяцев до года. Но мы проведем их без задержек и передадим власть. Я не профессиональный политик, я судья и не имею долгосрочных политических амбиций", - подчеркнула Карки.

Она отметила, что выборы могут привести к появлению новых или более молодых лидеров, что отражает дух нынешнего молодежного движения. "Мы не можем запретить никому баллотироваться. Кто-то пойдет от партий, кто-то как независимый кандидат. Это их выбор. Возможно, появятся новые партии, а старые обновятся ради участия в выборах", - сказала она.

О беспорядках в Непале и кандидатуре на пост главы временного правительства

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли массовые беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Они привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Представители движения Gen-Z 10 сентября провели встречу с начальником штаба Армии Непала Ашоком Раджем Сигделом для того, чтобы обсудить формирование временного правительства. На пост главы временного кабмина была поддержана кандидатура Карки. Она заявила о готовности вступить на этот пост.

Карки была председателем Верховного суда Непала с 2016 по 2017 годы, став первой женщиной на этом посту. Она известна своей решительной поддержкой усилий по борьбе с коррупцией в судебной системе. На протяжении своей карьеры она вела несколько громких дел, в том числе участвовала в вынесении обвинительного приговора бывшему министру связи и информационных технологий Непала Джаяпракашу Гупте, уличенному в коррупции. После ухода с поста председателя высшей судебной инстанции стала видной гражданской активисткой.