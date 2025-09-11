Газета отмечает, что важность Чарли Кирка для американского лидера Дональда Трампа подчеркивается и тем фактом, что президент в связи с его убийством распорядился приспустить государственные флаги в Соединенных Штатах

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Движение президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") лишилось одного из своих самых ярких и эффективных представителей после убийства американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. Такое мнение высказывает канадская газета The Globe and Mail.

"Его смерть <...> лишает движение Трампа одного из самых заметных и эффективных представителей", - считает издание. Газета поясняет, что Кирк был очень влиятельным правым деятелем, который не только активно привлекал в движение президента США молодежь, но и умел мобилизовать этот ресурс. Убийство Кирка на университетском кампусе в Юте The Globe and Mail считает знаковым, ведь в том числе и здесь погибший в последние годы добывал голоса молодежи для американского лидера.

Газета отмечает, что важность Кирка для Трампа подчеркивается и тем фактом, что президент в связи с его убийством распорядился приспустить государственные флаги в США.

10 сентября Трамп заявил, что Чарли Кирк умер после покушения. Американский лидер выразил соболезнования семье активиста. Как сообщали СМИ, в Кирка стреляли во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения.