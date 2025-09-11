Мэтью Доуд допустил "неуместные, бестактные и неприемлемые" комментарии о погибшем, отметили в руководстве телеканала

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Руководство телеканала MSNBC приняло решение уволить своего политического обозревателя Мэтью Доуда, который допустил "неприемлемые комментарии" в адрес убитого в штате Юта американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя телеканала Ребекки Катлер.

"Во время нашего экстренного репортажа о нападении на Чарли Кирка Мэтью Доуд допустил комментарии, которые были неуместными, бестактными и неприемлемыми, - отметила она. - Мы приносим извинения за его высказывания, как и он сам. В Америке нет места насилию, политическому и любому иному".

Доуд был уволен после того, как в прямом эфире утверждал, что Кирк постоянно подталкивал остальных к "разжиганию ненависти в отношении определенных групп". Бывший обозреватель позднее извинился за свои высказывания.

В Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.

Газета The Washington Post опубликовала обработанную десятисекундную видеозапись, на которой сразу после стрельбы неизвестный убегает по крыше здания, расположенного в 128 м от места выступления политика. Издание увеличило и стабилизировало видеокадры. Неподалеку находилась небольшая группа полицейских. Представители местной полиции сообщили журналистам, что выстрел, по всей видимости, был "выполнен с большого расстояния с крыши".