В статье издания говорится, что убийство активиста "может стать не просто трагедией, но и катализатором - событием, которое еще сильнее радикализирует американцев"

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Американский журнал Time посвятил свою обложку американскому активисту консервативных взглядов Чарли Кирку, который умер после покушения на него в штате Юта.

На фото политик изображен во время выступления в университете в городе Орем (штат Юта). "Довольно", - написано на обложке журнала. В статье, посвященной произошедшему, отмечается, что убийство Кирка "может стать не просто трагедией, но и катализатором - событием, которое еще сильнее радикализирует американцев". "Не столько отклонением от нормы, сколько особенностью все более опасной национальной политики", - говорится в публикации.

В Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме. Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником президента США Дональда Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.

Газета The Washington Post опубликовала обработанную десятисекундную видеозапись, на которой видно, как сразу после стрельбы неизвестный убегает по крыше здания, расположенного в 128 м от места выступления Кирка. Издание увеличило и стабилизировало видеокадры. Неподалеку находилась небольшая группа полицейских. Представители местной полиции сообщили журналистам, что выстрел, по всей видимости, был "выполнен с большого расстояния с крыши".