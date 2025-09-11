NYT: пенсионер из Канады получил угрозы по ложному обвинению в убийстве Кирка

Путаница, предположительно, произошла из-за внешнего сходства Майкла Маллинсона с человеком, которого первоначально задержала полиция после стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Канадский пенсионер Майкл Маллинсон получил сотни угроз в свой адрес из-за публикации в соцсетях его фотографии под постами, связанными с убийством американского правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как рассказал изданию сам 77-летний пенсионер, он 10 сентября находился в Торонто, где постоянно и проживает. Маллинсон был шокирован, когда помимо угроз узнал, что он является якобы известным демократом из штата Юта, который застрелил Кирка. Как пишет газета, путаница, видимо, произошла из-за внешнего сходства Маллинсона с человеком, которого первоначально задержала полиция после стрельбы.

В Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником президента США Дональда Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине. Директор ФБР Кэш Пател заявил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка, но позже сообщил, что человек, который ранее был взят под стражу, "освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов".