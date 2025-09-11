Законодатели с тревогой отреагировали на новость об убийстве, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Американские законодатели начали критиковать друг друга вместо того, чтобы объединиться и вместе осудить убийство в штате Юта активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. К такому выводу пришла газета Politico, которая проанализировала высказывания членов Конгресса США.

Как подчеркивает издание, законодатели с тревогой отреагировали на новость об убийстве, но "быстро обрушились друг на друга с резкой критикой, которая, по общему мнению [представителей] обеих партий, вышла из-под контроля".

"Тихие молитвы приносят тихие результаты", - выкрикнула член Палаты представителей Конгресса Лорен Боберт (республиканец от штата Колорадо) после минуты молчания во время заседания. В ответ демократы припомнили ей стрельбу в школе в ее штате, что также произошло в среду. Анна Паулина Луна (республиканец из Флориды) стала защищать Боберт и критиковать оппонентов за их отношение к убийству. Спикеру Палаты представителей Майку Джонсону (от штата Луизиана), который буквально за несколько минут до этого осудил стрельбу, пришлось требовать от законодателей прекратить гвалт.

По оценке Politico, "бурная реакция по всей стране [на убийство Кирка] <...> продемонстрировала глубокую поляризацию в Вашингтоне, даже среди законодателей", которые заявили о своей незащищенности. Как отметил ряд демократов, убийство стало "доказательством того, что Америка сбилась с пути", а также демонстрирует необходимость ужесточения контроля над оружием. Джонсон отметил, что многие законодатели США предлагают усилить меры по обеспечению их безопасности после убийства активиста.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником президента США Дональда Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине. ФБР и местные правоохранительные органы продолжают поиски стрелявшего. Ранее были задержаны и после допроса освобождены два человека, подозревавшиеся в убийстве. По версии следствия, подозреваемый стрелял с крыши здания, расположенного рядом с местом выступления Кирка.