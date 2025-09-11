Американский активист назвал Зеленского "неблагодарным капризным ребенком, на счету которого один миллион смертей"

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Американский активист консервативных взглядов Чарли Кирк, застреленный 10 сентября, критиковал политику Украины и не поддерживал Владимира Зеленского.

"Мы тебя не поддерживаем. Прояви немного уважения. Ты неблагодарный капризный ребенок, на счету которого один миллион смертей", - написал Кирк 28 февраля в социальной сети X, таким образом прокомментировав публикацию Зеленского, в которой он поблагодарил президента США Дональда Трампа и американцев за поддержку Украины.

В тот же день Кирк выразил мнение, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс "справедливо поставили этого неблагодарного иностранца на место", имея в виду перепалку между политиками 28 февраля по время визита Зеленского в Белый дом. Кирк отметил, что США предоставили Украине "сотни миллиардов долларов помощи", и призвал Зеленского немедленно уйти в отставку "ради блага его страны".

19 февраля активист также заявил, что ведомству по повышению эффективности работы правительства США необходимо проверить использования средств, выделенных Соединенными Штатами Украине.