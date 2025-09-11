Как пишет газета, на мероприятии было слишком мало охраны, которая "смотрелась непропорционально числу собравшихся"

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Американский правый активист Чарли Кирк, который выступал перед аудиторией в штате Юта, отвечал на вопрос о массовой стрельбе с участием трансгендера (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), когда в него выстрелил неизвестный. Об этом пишет местная газета The Salt Lake Tribune со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из зрителей, первым прозвучал вопрос о религии, а затем Кирка спросили о случае, когда массовую стрельбу устроил трансгендер. Предположительно, речь шла о нападении на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) в августе. "И тут, бах - один громкий выстрел", - сказал очевидец. Он отметил, что этот инцидент - большая редкость для штата Юта: "Такого здесь не случается".

Другой очевидец заметил, что на мероприятии было слишком мало охраны, которая "смотрелась непропорционально числу собравшихся".

В Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником президента США Дональда Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.

Газета The Washington Post опубликовала обработанную десятисекундную видеозапись, на которой видно, как сразу после стрельбы неизвестный убегает по крыше здания, расположенного в 128 м от места выступления Кирка. Неподалеку находилась небольшая группа полицейских. Представители местной полиции сообщили журналистам, что выстрел, по всей видимости, был "выполнен с большого расстояния с крыши".