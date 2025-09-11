Встреча пройдет в гостинице Sheraton

ДОХА, 11 сентября. /ТАСС/. Экстренный саммит лидеров арабских и исламских стран в связи с ударом Израиля по руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе состоится в столице эмирата 14-15 сентября. Об этом говорится в рассылке Катарского информационного агентства для аккредитованных в стране журналистов.

Саммит, организованный для обсуждения атаки Израиля на Катар, пройдет в гостинице Sheraton. В воскресенье, 14 сентября, состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел. При этом агентство не уточнило, кто именно из лидеров будет присутствовать на мероприятии.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной.

В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. По информации телеканала Al Jazeera, члены политбюро ХАМАС подверглись атаке во время встречи, в ходе которой обсуждалось предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа.