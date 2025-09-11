Издание публикует видеокадры, которые были сделаны в дни беспорядков

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительственные чиновники и политики Непала вместе с членами их семей были эвакуированы военными вертолетами, людям пришлось цепляться за спущенные вниз веревки. Об этом сообщила газета Times of India.

Издание публикует видеокадры, которые были сделаны в дни беспорядков и стали вирусными в социальных сетях. На них видно, как несколько человек, рискуя жизнью, карабкаются по веревкам, чтобы попасть в салон военного вертолета, уже начинающего взлет. За эвакуацией наблюдали на земле тысячи протестующих, выражавших свое недовольство громкими возгласами.

Какие именно министры и политики были на видео, издание не уточняет.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли массовые беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. По данным Минздрава Непала, погибли более 30 человек, более 1 тыс. получили ранения. В стране был введен комендантский час. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. 10 сентября представители движения Gen-Z провели встречу с начальником штаба Армии Непала Ашоком Раджем Сигделом для того, чтобы обсудить формирование временного правительства.