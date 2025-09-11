Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что свобода слова отсутствует в европейских странах не только в сфере СМИ, но и в академической среде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль сравнила отсутствие законности в европейских странах с охотой на ведьм в XVII веке.

"Я хотела бы, чтобы [в Европу] вернулись законы, а не списки, потому что то, что сейчас происходит, это не правовое государство, если говорить о моей родной стране Австрии и о Франции. Там больше нет правового государства, присутствует произвол. Это почти как охота на ведьм, потому что если вас обвиняли в колдовстве в XVII веке, вам все-таки говорили, в чем вы обвиняетесь. Сейчас вы просто находитесь в каком-то списке и не имеете доступа к своему банковскому счету", - отметила она на панельной дискуссии XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур "Цивилизационный диалог России и Запада".

Отвечая на вопросы журналистов, Кнайсль подчеркнула, что свобода слова отсутствует в Европе не только в сфере СМИ, но и в академической среде. "Также существует и самоцензура, когда люди сами считают, что лучше не будут какие-то вещи говорить, потому что опасаются проблем в будущем", - добавила она.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.