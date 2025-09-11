Белорусский лидер подчеркнул, что в некоторых западных странах заключенных в Белоруссии называют "заложниками или политзаключенными"

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителем президента США Джоном Коулом выразил готовность обсудить глобальную сделку по освобождению некоторых заключенных. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я готов обсудить эту тему. И если [президент США] Дональд [Трамп] настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп - большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный. Да и для вас, наверное, тоже. Хватает в мире проблем", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в некоторых западных странах заключенных в Белоруссии называют "заложниками или политзаключенными". "Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более, они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе", - пояснил Лукашенко. Белорусский президент добавил, что готов отправить Трампу досье по каждому такому заключенному. "Если Дональду [Трампу] интересно - наверное, не очень - мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений", - добавил президент.