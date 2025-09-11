Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом.
По итогам пятичасовой встречи стороны обсудили возобновление работы американского посольства в Минске, снятие санкций с национального авиаперевозчика "Белавиа" и вопросы освобождения заключенных.
ТАСС собрал основные итоги встречи.
Возобновление работы посольства
Снятие санкций с "Белавиа"
Освобождение заключенных
- Лукашенко выразил готовность обсудить "глобальную сделку" по освобождению ряда заключенных.
- По просьбе Трампа Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории республики.
- Шесть из них граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании.
- Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что границу республики с Белоруссией пересекли 52 освобожденных Минском заключенных.
Атмосфера встречи
- Коул передал лидеру Белоруссии письмо от американского президента с теплыми поздравлениями и пожеланиями, а также подарок в виде запонок с изображением Белого дома.
- Лукашенко выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за его миротворческие усилия.
- Представитель президента США заявил, что очень удовлетворен встречей с Лукашенко, сообщает "Пул первого".