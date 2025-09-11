Что обсудили Лукашенко и представитель Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с заместителем спецпосланника президента США по Украине Джоном Коулом.

По итогам пятичасовой встречи стороны обсудили возобновление работы американского посольства в Минске, снятие санкций с национального авиаперевозчика "Белавиа" и вопросы освобождения заключенных.

ТАСС собрал основные итоги встречи.

Возобновление работы посольства

Представитель президента США заявил, что Вашингтон хочет нормализовать отношения с Минском.

Также США хотят вернуть посольство в столице Белоруссии, сообщил Коул.

По его словам, посольство США в Минске может вернуться к работе в ближайшем будущем.

Снятие санкций с "Белавиа"

Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа", сообщил Коул.

В свою очередь Лукашенко отметил большой интерес белорусской стороны к США в сфере экономики.

Освобождение заключенных

Лукашенко выразил готовность обсудить "глобальную сделку" по освобождению ряда заключенных.

По просьбе Трампа Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории республики.

Шесть из них граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что границу республики с Белоруссией пересекли 52 освобожденных Минском заключенных.

Атмосфера встречи