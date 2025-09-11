Это граждане Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров государств принял решение о помиловании ряда иностранных граждан. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"По просьбе президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, всего помилованы 14 иностранных граждан. Шесть из них - граждане Литвы, по два - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил об освобождении в Белоруссии 52 заключенных, которые уже пересекли белорусско-литовскую границу.