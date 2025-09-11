Власти королевства допускают возможность введения новых ограничительных мер против России

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил вызвал российского посла Владимира Тарабрина в МИД королевства в связи с нарушением БПЛА воздушного пространства Польши. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, власти королевства "допускают возможность введения новых ограничительных мер против России". В материале NOS отмечается, что к перехвату дронов были привлечены голландские истребители F-35, которые участвуют в миссиях НАТО в Польше.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. В министерстве добавили, что "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента.