В штаб-квартире непальской армии в Катманду ранее начались переговоры

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Непала Рам Чандра Паудел заявил о намерении приложить "все возможные усилия", чтобы скорее вывести страну из кризиса после беспорядков и протестов, которые привели к отставке премьер-министра Шармы Оли.

"Я консультируюсь и прилагаю все возможные усилия в рамках конституции, чтобы найти выход из сложной ситуации, в которой находится страна", - заявил он на фоне продолжающихся переговоров по формированию временного правительства, его слова приводит Agence France-Presse.

Ранее в штаб-квартире непальской армии в Катманду начались переговоры, на которые прибыла один из кандидатов на пост главы временного правительства Непала, бывший председатель Верховного суда Сушила Карки. У здания собрались многочисленные активисты движения Gen-Z и представители СМИ. Среди них - сторонники на пост главы переходного правительства мэра Катманду Балендры Шаха и мэра города Дхаран Харки Сампанга. Кроме того, среди претендентов на пост главы временного кабмина называется бывший управляющий непальского управления по электроснабжению Кулман Гизинг. Сообщается о столкновениях у штаб-квартиры между сторонниками разных кандидатур.