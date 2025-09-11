По данным агентства, ответ альянса будет главным образом направлен на усиление сдерживающего потенциала

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. НАТО готовит "военно-оборонный ответ" на инцидент с беспилотниками в Польше, его целью будет укрепление восточного фланга альянса. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, альянс готовит два "ответа" - политический и военно-оборонный. Первую политическую реакцию уже огласили генсек НАТО Марк Рютте и лидеры стран альянса, которые возложили вину на Россию, пишет агентство.

Подготовку "военного ответа" координирует главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Он вместе с подчиненными оценивает ситуацию и анализирует потребности в новых поставках вооружений. Как дал понять собеседник издания, ответ альянса будет главным образом направлен на усиление сдерживающего потенциала.