Представитель президента США уверен, что это проявление "личной дружбы"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал свое письмо, которое было передано лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, просто как Дональд. Этот факт стоит рассматривать как дружеский жест, заявил представитель президента Соединенных Штатов Джон Коул после встречи с Лукашенко в Минске.

"Это редкое проявление личной дружбы", - сказал Коул, слова которого приводит агентство Reuters.

Агентство БелТА ранее проинформировало, что Коул передал лидеру Белоруссии письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями. Лукашенко со своей стороны выразил благодарность лидеру США за его послание и подчеркнул, что "умеет читать между строк".

По итогам пятичасовой встречи Коул и Лукашенко обсудили возобновление работы американского посольства в Минске, снятие санкций с национального авиаперевозчика "Белавиа" и вопросы освобождения заключенных.