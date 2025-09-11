Согласно польской статистике, в 2024 году было совершено более 40 тыс. поездок в РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал в очередной раз граждан республики не совершать поездки в Россию и Белоруссию.

"Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск", - обратился дипломат к согражданам в эфире радиостанции RMF24.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в 2024 году Россию посетили свыше 12 тыс. польских туристов, а согласно польской статистике, было совершено более 40 тыс. поездок. В свою очередь Белоруссия предоставляет гражданам Польши право безвизового въезда. При этом МИД Польши регулярно продолжает призывать поляков не совершать поездки в Россию и Белоруссию.