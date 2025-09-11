Немецкое правительство также усилит поддержку Украины, отметил представитель кабмина Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии намерено расширить патрулирование воздушного пространства над Польшей после инцидента с БПЛА. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"В дополнение к уже существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство Германии усилит и расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей", - заявил Корнелиус, комментируя инцидент с БПЛА. При этом он подчеркнул, что немецкое правительство также усилит поддержку Украины. В рамках Евросоюза, как утверждал представитель кабмина ФРГ, власти Германии будут выступать за "скорейшее принятие 19-го пакета санкций" против России.