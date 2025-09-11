Это связано с инцидентом с БПЛА в Польше, передает портал

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в связи с инцидентом с БПЛА в Польше вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

"Я принял решение вызвать российского посла, - приводит портал слова главы МИД. - Чехия полностью поддерживает Польшу".

Змеевский беседовал с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. Посол прибыл в здание МИД, согласно порталу, после 16:30 (17:30 мск). Примерно через 15 минут он покинул чешское внешнеполитическое ведомство.

Посольство РФ не комментирует встречу посла в МИД Чехии.