Такое решение принято в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польша в ближайшие дни разместит 40 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025". Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.

"Запад-2025" - это наступательные учения", - утверждал он. "В связи с этим польская армия готовилась к этому событию. В ближайшие дни у нас на границе будет около 40 тыс. военных", - заявил Томчик. "Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тыс. польских военных, а также военные НАТО, чтобы адекватно ответить на "Запад-2025", - продолжил представитель польского военного ведомства.