Вице-президент и его жена встретятся с семьей и близкими друзьями активиста, передает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сопроводит гроб с телом убитого консервативного активиста Чарли Кирка и его семью из Юты в Аризону на своем служебном самолете (Air Force Two). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Вэнс 11 сентября изменил свое расписание, отменив планы по посещению траурных мероприятий 11 сентября в Нью-Йорке, и вместо этого направился в Юту, где 10 сентября был убит его друг Кирк. Сообщается, что вице-президент и его жена Уша встретятся с семьей и близкими друзьями Кирка.

После этого Вэнс сопроводит гроб с телом Кирка и его семью в Аризону, где жил активист. Ранее 11 сентября в обоих штатах были введены временные ограничения на полеты, что указывает на передвижение высокопоставленного лица, такого как вице-президент.