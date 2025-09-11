В частности, речь идет о Польше

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Франция пообещала властям Польши после инцидента с БПЛА направить три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими странами на востоке Европы. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что "принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО".

Глава государства уточнил, что обсудил данный шаг с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также с генсеком НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании, который "также участвует в защите восточного фланга". В заключении своего сообщения он вновь заявил о якобы "наращивании запугивания" Европы со стороны России и назвал обеспечение безопасности континента своим приоритетом.