По данным газеты, меры безопасности будут усилены в Нью-Йорке на матче бейсбольной команды "Нью-Йорк Янкис", который американский лидер планирует посмотреть вживую

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Команда президента США Дональда Трампа усилила меры безопасности для его защиты после убийства правого активиста Чарли Кирка, сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в свете последних событий трибуна, с которой выступал президент на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, проходившей у Пентагона, была перенесена в более защищенное место. Помимо этого, меры безопасности будут усилены и в Нью-Йорке на матче бейсбольной команды "Нью-Йорк Янкис", который американский лидер планирует посмотреть вживую. "Находящиеся сегодня вечером на стадионе Янкис или рядом с ним должны ожидать усиленного присутствия полиции", - приводит издание заявление Секретной службы США.

Команда Трампа также обсуждает предложения по усилению охраны главы Белого дома. Как указывает газета, для американского лидера убийство Кирка стало поводом вспомнить покушение на него в июле 2024 года на митинге своих сторонников в Пенсильвании.