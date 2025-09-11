По данным газеты, личности подрывников установили по дорожным камерам

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Немецкая полиция смогла найти подозреваемых в подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" при помощи камер контроля скорости, которые засекли их отъезд в Германию. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, террористы наняли ничего не подозревавшего таксиста, чтобы тот отвез их в ФРГ после совершения теракта. Таксист, в свою очередь, попал в кадр камер контроля скорости, после чего был опознан и допрошен. Сравнив показания таксиста с дополнительной информацией о подозреваемых, немецкие правоохранительные органы смогли установить личности всех подрывников.

27 августа телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно, о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам "Северных потоков" гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на "Андромеде".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.