Премьер Израиля утвердил план строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. При этом он объявил, что Израиль считает эту землю своей и не допустит создания отдельного палестинского государства.

Это заявление Нетаньяху сделал 11 сентября на церемонии в городе Маале-Адумим, расположенном на Западном берегу, в нескольких километрах от Иерусалима. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

"В Маале-Адумим мы претворяем в жизнь наше видение. <...> Поэтому сегодня очень важный день. Город Маале-Адумим удвоится. В течение пяти лет здесь будут жить 70 тысяч человек. Это колоссальные перемены", - сообщил он.

Нетаньяху напомнил, что в прошлом обещал утвердить строительство нового жилья в этом районе, и теперь это обещание претворяется в жизнь. "Есть и другое обещание, которое мы сдержим. Мы говорили: палестинского государства не будет - и его действительно не будет! Эта земля принадлежит нам. Мы позаботимся и о нашем наследии, и о нашей земле, и о нашей безопасности", - утверждал израильский премьер.

О планах строительства поселений

По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), управление по планированию Израиля утвердило в конце августа планы строительства 3 400 единиц жилья в районе E-1 у крупного поселения Маале-Адумим восточнее Иерусалима. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", 8 августа заявил, что действия израильских властей направлены сейчас на то, чтобы "стереть палестинское государство". Политик, по совместительству курирующий в Минобороны поселенческую деятельность на Западном берегу, сообщил о планах восстановления ряда выведенных оттуда еврейских поселений. 14 августа он объявил о возобновлении проекта расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим и строительства нового жилья в E-1.

Главы МИД 21 государства, включая страны ЕС, Австралию, Канаду и Японию, осудили это решение, усмотрев в нем нарушение международного права. Израиль отверг эту критику. Теперь Нетаньяху официально утвердил эти планы.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа.