Постпред при ООН: Израиль сам изгонит ХАМАС, если это не сделает Катар

Доха долгое время укрывала террористов и предоставляла убежище лидерам палестинского движения, заявил Дани Данон

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что если Катар не осудит и не изгонит палестинское движение ХАМАС, это сделает еврейское государство.

"Катару пора сделать выбор. <...> Либо Катар осудит ХАМАС, изгонит ХАМАС и привлечет ХАМАС к ответственности, либо это сделает Израиль", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Катар "долгое время укрывал террористов" и предоставлял убежище лидерам ХАМАС, "которые организовывали убийства и теракты".

Ранее МИД Катара назвал "безрассудными" заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего Доху в укрывательстве террористов на своей территории. Доха решительно осудила заявления израильского премьера и расценила их как "постыдную попытку оправдать трусливое [израильское] нападение на территорию Катара".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.