Госсекретарь Соединенных Штатов назвал дело против бразильского экс-президента "охотой на ведьм"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация примет меры в отношении Бразилии в связи с тем, что суд в республике признал бразильского экс-президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных. Об этом заявил 11 сентября госсекретарь США Марко Рубио.

"США дадут надлежащий ответ на эту охоту на ведьм", - написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в соцсети X. Он назвал признание вины Болсонару судом "преследованием по политическим мотивам".

11 сентября федеральный верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в организации заговора с участием военных с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Президент США Дональд Трамп в связи с этим выразил удивление.

Трамп ранее подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Как заявила вашингтонская администрация, это решение было принято в связи с тем, что действия бразильского правительства представляют собой "угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". Белый дом отмечал, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом по делу Болсонару.