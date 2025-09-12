Важно наращивать соответствующие производственные мощности, указал глава германского оборонного концерна Армин Паппергер

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Европе необходимо значительно увеличить инвестиции в недорогие системы ПВО для противодействия растущей внешней угрозы со стороны БПЛА. Об этом заявил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер газете Financial Times (FT) в связи с инцидентом с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши.

ЕС надо разрабатывать системы противодействия дронам "с наименьшими затратами" и наращивать соответствующие производственные мощности, сказал он, отметив, что "возможности и технологии для этого есть".

По словам Паппергера, использование нынешних систем ПВО на базе ракет обходится очень дорого по сравнению со стоимостью производства беспилотников. "Применять оружие стоимостью $200 тыс. - $500 тыс. против БПЛА стоимостью $20 тыс. совершенно бессмысленно", - полагает собеседник издания. Он считает, что цена на беспилотники будет снижаться и в дальнейшем.

По оценке газеты Politico, НАТО не готова к эффективной борьбе с дронами. Страны альянса использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, что могло обойтись блоку в несколько миллионов евро. При этом натовским силам, с участием в том числе самолета-заправщика, итальянского самолета-разведчика и немецкой системы ПВО Patriot, удалось сбить лишь небольшую часть дешевых беспилотников. По словам одного из западных дипломатов, военные НАТО не могут регулярно использовать F-35 для перехвата таких БПЛА. "К подобному выводу пришел сам [генсек НАТО Марк] Рютте, и никто не возражал", - подчеркнул он.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".