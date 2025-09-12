Globe and Mail: удар по Катару поставил под сомнение роль США на Ближнем Востоке

Газета отмечает, что Вашингтон ничего не сделал, чтобы "остановить или в дальнейшем наказать Израиль"

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Арабские страны сомневаются в надежности США как партнера и гаранта безопасности на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес удар по Катару. Такое мнение высказывает канадская газета The Globe and Mail.

Как отмечает издание, "роль Соединенных Штатов в Персидском заливе внезапно оказалась в критической ситуации". Газета пишет, что после израильской атаки среди арабских стран залива "усилились сомнения в надежности Вашингтона как партнера и гаранта безопасности", а США со своей стороны ничего не сделали, чтобы "остановить или в дальнейшем наказать Израиль".

The Globe and Mail напомнила, что Соединенные Штаты также никак не отреагировали на иранские атаки по объектам Saudi Aramco в сентябре 2019 года и удары БПЛА хуситов по ОАЭ в 2020 году. Теперь, как указывает издание, и Катар "подвергся нападению", но реакция Вашингтона оказалась "абсолютно такой же: никакого ответа".

Израиль 9 сентября нанес удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Дохе сообщала, что Катар шокирован предательством Соединенных Штатов и Израиля, которые ранее обещали ему не атаковать представителей ХАМАС на его территории.