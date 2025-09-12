МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента в Польше

Глава МИД страны Жан-Ноэль Барро возложил ответственность за падение БПЛА на территории Польши на РФ

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции вызовет посла России в республике Алексея Мешкова в связи с инцидентом с БПЛА в Польше. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

"Мы вызовем его сегодня утром", - сказал Барро, отвечая на соответствующий вопрос. Он возложил ответственность за падение БПЛА на территории Польши на Россию и подчеркнул, что Франция считает неприемлемым подобные инциденты независимо от того, носят ли они случайный или умышленный характер.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".