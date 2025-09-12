В черный список попали компании "Анозит", "Протон", "Синвент", "Элеконд", НПО "Поиск", "Солитон", "Технодинамика"

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Компании и предприятия оборонного сектора РФ включены в новый пакет санкций Великобритании. Об этом говорится в документе, распространенном правительством Соединенного Королевства.

В черный список попали компании "Анозит", "Протон", "Синвент", "Элеконд", НПО "Поиск", "Солитон", "Технодинамика", "Русполимет", "Бин Инь", "Российский институт мощного радиостроения", "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", заводы "Мезон" и "Реконд", Редкинский опытный завод, предприятие "Звукотехника", Сарапульский радиозавод, Мытищинский приборостроительный завод, конструкторское бюро "Икар".

Среди физических лиц санкции введены в отношении Елены и Алексея Малицких. Они называются совладельцами китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade. Рестрикции распространены и на гражданина Азербайджана Шанлика Шукурова, якобы связанного с турецкой компанией Mastel Makina. Указанные компании также подпали под санкции.