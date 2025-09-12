В этот день ожидается официальное объявление о новых рестрикциях

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выдвинет официальное предложение о 19-м пакете антироссийских санкций 17 сентября.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По его информации, ожидается, что официальное объявление о новых рестрикциях будет сделано Брюсселем 17 сентября.

Агентство отмечает, что ЕК рассматривает возможность внесения в санкционные списки банков из двух стран Центральной Азии, а также "независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов".

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС завершает работу над очередным пакетом санкций против России. Она уточнила, что ограничения коснутся поставок российской нефти и банковского сектора.