Переговоры о назначении премьера Непала зашли в тупик

Политики разделились во мнениях относительно того, следует ли распускать парламент до ее вступления в должность

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Планируемое формирование временного правительства Непала во главе с бывшим председателем Верховного суда Сушилой Карки зашло в тупик, поскольку ключевые политические деятели разделились во мнениях относительно того, следует ли распускать парламент до ее вступления в должность. Об этом сообщает портал Nepal News.

По его данным, переговоры с участием президента Рамы Чандры Пауделя, главнокомандующего армией и лидеров протестов молодежного движения Gen-Z не смогли разрешить тупиковую ситуацию.

Согласно конституции Непала, парламент может быть распущен только по рекомендации премьера и с одобрения президента. Карки и лидеры протестов настаивают на том, что роспуск парламента является предварительным условием для ее приведения к присяге.

Как пишет газета Setopati, президент Паудел считает, что сначала должен быть назначен глава правительства. "Если президент распустит парламент самостоятельно, Верховный суд может отменить это решение в будущем", - сказал он.

Разногласия оставили переходную администрацию в подвешенном состоянии: переговорщики обсуждают, следует ли распустить парламент до вступления Карки в должность или же ей нужно сначала принять присягу, а затем рекомендовать роспуск в статусе премьер-министра.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли массовые беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Основными участниками волнений стали студенты и активисты Gen-Z. По данным полиции, погибли более 50 человек, свыше 1 тыс. ранены. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Непальские военные обеспечивают безопасность на улицах столицы Непала. В Катманду, а также в городах Лалитпур и Бхактапур введен комендантский час, он будет действовать до утра 13 сентября.