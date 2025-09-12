Президент США считает это серьезным шагом, который вызывает разногласия с индийской стороной

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал "нелегким решением" введение пошлин против Индии из-за приобретения российской нефти, что приводит к разногласиям с этой страной.

"Индия была их крупнейшим клиентом. Я ввел 50-процентные пошлины в отношении Индии, потому что они покупают нефть у России. Это нелегкое решение. Это серьезный шаг, который вызывает разногласия с Индией, и помните, что это (конфликт на Украине - прим. ТАСС) проблема Европы, гораздо больше, чем наша проблема", - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.