Президент США отметил, что беспилотникам не стоило находиться вблизи Польши

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вставать на защиту кого-либо в ситуации с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

"Я не собираюсь никого защищать, - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос. - Польша их сбила. <...> В любом случае не стоило [беспилотникам] находиться вблизи Польши".

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".