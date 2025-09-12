Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик объяснил разночтения в данных о зафиксированных нарушениях польского воздушного пространства между правительством и канцелярией президента "особенностями систем обнаружения"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Польские военные вместе с союзниками по НАТО могли сбить до 6 беспилотников, проникших в воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом заявил журналистам замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"У нас есть достоверная информация о трех сбитых дронах, которые могли угрожать Польше. 4-е уничтожение - правдоподобно, 5-е и 6-е - возможно, это является предметом анализа", - рассказал Томчик на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Кроме того, он объяснил разночтения в данных о зафиксированных нарушениях польского воздушного пространства в ночь с 9 на 10 сентября между правительством и канцелярией президента "особенностями систем обнаружения".

Ранее глава Бюро международной политики при администрации польского лидера Марчин Пшидач заявил о 21-м залетевшем БПЛА, в то время как Минобороны и премьер Дональд Туск сообщали о 19-и дронах.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".