Подозреваемым в убийстве американского активиста Чарли Кирка является житель штата Юта Тайлер Робинсон

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали между сдавшимся полиции подозреваемым и убийцей американского консервативного активиста Чарли Кирка на распространенных Федеральным бюро расследований (ФБР) фотографиях сильное внешнее сходство. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"Несколько источников сообщили, что между лицом, задержанным правоохранительными органами, и фотографией подозреваемого, опубликованной ФБР по делу о стрельбе в Чарли Кирка, есть сильное внешнее сходство", - написала она в социальной сети X.

Как ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила газета The New York Post, подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка является 22-летний житель штата Юта по имени Тайлер Робинсон. По информации издания, его передал властям собственный отец.