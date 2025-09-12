Что известно о задержании предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержали. Это подтвердил губернатор штата Юта. ТАСС собрал основное, что известно к этому часу.

О предполагаемом убийце Кирка

Убийцей Кирка считается 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Трамп заявил, что не знает, действовал ли тот в одиночку или в составе преступной группировки.

Кроме того, американский лидер выразил надежду на смертный приговор для убийцы активиста.

О задержании

Мужчину задержали в четверг около 23:00 по местному времени (08:00 мск пятницы), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Робинсона властям сдал его собственный отец, сообщила газета New York Post.

По данным телеканала CNN, задержанный признался в содеянном своему отцу, который и связался с властями.

Отец сообщил правоохранительным органам о признании сына и обеспечил его нахождение под своим контролем до официального задержания, сообщил CNN.

В свою очередь Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка был пойман и помещен под стражу по наводке пастора.

Он также отметил, что в задержании предполагаемого преступника сыграл свою роль отец подозреваемого.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что член семьи Робинсона связался с другом, который и обратился в офис шерифа округа Вашингтон.

Расследование