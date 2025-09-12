Что известно о задержании предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержали. Это подтвердил губернатор штата Юта. ТАСС собрал основное, что известно к этому часу.
О предполагаемом убийце Кирка
- Убийцей Кирка считается 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
- Трамп заявил, что не знает, действовал ли тот в одиночку или в составе преступной группировки.
- Кроме того, американский лидер выразил надежду на смертный приговор для убийцы активиста.
О задержании
- Мужчину задержали в четверг около 23:00 по местному времени (08:00 мск пятницы), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- Робинсона властям сдал его собственный отец, сообщила газета New York Post.
- По данным телеканала CNN, задержанный признался в содеянном своему отцу, который и связался с властями.
- Отец сообщил правоохранительным органам о признании сына и обеспечил его нахождение под своим контролем до официального задержания, сообщил CNN.
- В свою очередь Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка был пойман и помещен под стражу по наводке пастора.
- Он также отметил, что в задержании предполагаемого преступника сыграл свою роль отец подозреваемого.
- Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что член семьи Робинсона связался с другом, который и обратился в офис шерифа округа Вашингтон.
Расследование
- Между сдавшимся полиции и убийцей Кирка на снимках ФБР есть сильное внешнее сходство, сообщил CBS News.
- 11 сентября отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) опубликовало две фотографии человека, который, по версии следователей, может быть причастен к убийству.
- Расследование и поиск всех причастных к преступлению продолжается, заявил директор ФБР США Кэш Пател.
- Обвинительные документы по делу Кирка могут быть готовы в начале следующей недели.
- Законодательство Юты требует, чтобы бумаги были поданы в течение трех дней после задержания.