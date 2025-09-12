12 сентября, 17:19,
обновлено 12 сентября, 18:05
Стрельба в США

Что известно о задержании предполагаемого убийцы Чарли Кирка

EYEPRESS via Reuters Connect
© EYEPRESS via Reuters Connect

Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержали. Это подтвердил губернатор штата Юта. ТАСС собрал основное, что известно к этому часу.

О предполагаемом убийце Кирка

  • Убийцей Кирка считается 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
  • Трамп заявил, что не знает, действовал ли тот в одиночку или в составе преступной группировки.
  • Кроме того, американский лидер выразил надежду на смертный приговор для убийцы активиста.

О задержании

  • Мужчину задержали в четверг около 23:00 по местному времени (08:00 мск пятницы), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
  • Робинсона властям сдал его собственный отец, сообщила газета New York Post.
  • По данным телеканала CNN, задержанный признался в содеянном своему отцу, который и связался с властями.
  • Отец сообщил правоохранительным органам о признании сына и обеспечил его нахождение под своим контролем до официального задержания, сообщил CNN.
  • В свою очередь Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка был пойман и помещен под стражу по наводке пастора.
  • Он также отметил, что в задержании предполагаемого преступника сыграл свою роль отец подозреваемого.
  • Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что член семьи Робинсона связался с другом, который и обратился в офис шерифа округа Вашингтон.

Расследование

  • Между сдавшимся полиции и убийцей Кирка на снимках ФБР есть сильное внешнее сходство, сообщил CBS News.
  • 11 сентября отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) опубликовало две фотографии человека, который, по версии следователей, может быть причастен к убийству.
  • Расследование и поиск всех причастных к преступлению продолжается, заявил директор ФБР США Кэш Пател.
  • Обвинительные документы по делу Кирка могут быть готовы в начале следующей недели.
  • Законодательство Юты требует, чтобы бумаги были поданы в течение трех дней после задержания.
 
