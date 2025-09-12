Спенсер Кокс сообщил, что предполагаемого преступника зовут Тайлер Робинсон

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил задержание предполагаемого убийцы американского консервативного активиста Чарли Кирка.

"Доброе утро, дамы и господа, мы взяли его", - начал он пресс-конференцию. Он также подтвердил имя предполагаемого преступника, которое раньше сообщила газета The New York Post, его зовут Тайлер Робинсон.

"Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона связался с другом семьи, который обратился в офис шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или намекнул, что он совершил это преступление", - сказал губернатор.