НЬЮ-ЙОРК, XX сентября. /ТАСС/. Расследование убийства консервативного активиста Чарли Кирка и поиск всех причастных к этому преступлению продолжается. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

"Расследование продолжается. Мы продолжим работать с местными властями и руководством штата над расследованием, чтобы предоставить им необходимые улики для судебного преследования. Мы будем здесь столько, сколько потребуется, чтобы ответить на любой запрос, чтобы найти и задержать любого подозреваемого, который мог быть причастен к этому преступлению", - сказал он на пресс-конференции.