Обвинительные документы по делу Кирка могут быть готовы в начале следующей недели

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс допустил, что документы для предъявления обвинения подозреваемому в убийстве Чарли Кирка могут быть поданы в суд в начале следующей недели. Такое заявление он сделал на пресс-конференции.

По словам Кокса, законодательство штата Юта требует, чтобы обвинительные документы были поданы в течение трех дней после задержания. "Поэтому мы ожидаем, что в начале следующей недели эти обвинительные документы будут поданы", - сказал губернатор.

"Мы, очевидно, будем работать. Окружной прокурор будет очень тесно работать с семьей господина Кирка при подготовке этих документов и принятии решений", - добавил Кокс.