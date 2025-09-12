По информации издания, два Eurofighter послужат укреплению противовоздушной обороны восточной Европы

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Германия направит два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с БПЛА для расширения патрулирования воздушного пространства над этой страной и востоком Европы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его информации, два истребителя Eurofighter направлены на границу с Польшей для укрепления противовоздушной обороны восточной Европы.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии.