12 сентября, 18:07

Губернатор Юты допустил, что убийство Кирка станет мрачной главой в истории США

Спенсер Кокс также подчеркнул, что акты насилия на основе разных политических взглядов являются недопустимыми

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка может стать началом более мрачной главы в истории США.

"Я абсолютно уверен, что это переломный момент в истории Америки. Да", - сказал он.

"Вопрос в том, какой именно переломный момент, и эту главу еще предстоит написать. Является ли это концом мрачной главы в нашей истории или началом еще более мрачной главы в нашей истории", - добавил Кокс, указав, что акты насилия на основе разных политических взглядов являются недопустимыми. 

