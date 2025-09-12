Речь идет о спланированной провокации, в которой заинтересована, прежде всего, Украина, терпящая поражение на поле боя, говорится в комментарии дипмиссии

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев во время вызова в МИД ФРГ отверг голословные обвинения в адрес Москвы в связи с инцидентом БПЛА в Польше и указал на отсутствие каких-либо доказательств причастности России к случившемуся. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

"12 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы преднамеренным вторжением в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года в воздушное пространство Республики Польша российских беспилотных летательных аппаратов. Посол отверг голословные обвинения, указав на отсутствие каких-либо доказательств российской причастности к инциденту", - сообщили в посольстве. "Внимание германских дипломатов было обращено на заявления Минобороны России и МИД России от 10 сентября 2025 года, включая адресованное военному ведомству Польши предложение о проведении консультаций", - отметили там.

"Подчеркнуто, что речь идет о спланированной провокации, в которой заинтересована, прежде всего, Украина, терпящая поражение на поле боя, а также те европейские страны, которые делают ставку на усиление давления на Россию и разрушение диалога Москвы и Вашингтона о параметрах мирного урегулирования украинского конфликта", - говорится в комментарии. В посольстве обратили внимание на то, что "Россия, со своей стороны, неоднократно и на всех уровнях публично опровергала звучащие на Западе домыслы о планах нападения на одну из стран НАТО".

"Этот путь ведет к неизбежной эскалации с непредсказуемыми и, возможно, необратимыми последствиями. Наша страна не заинтересована в таком развитии", - подчеркнули в российской дипмиссии.

Ранее МИД ФРГ сообщил о вызове посла РФ в связи с инцидентом с БПЛА в Польше. В заявлении германского ведомства утверждалось, что РФ, якобы "отправляя российские беспилотники в воздушное пространство НАТО, действует опасно и неприемлемо".