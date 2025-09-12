Польша не собирается разрывать дипотношения с Россией

Глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что "в дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Польша не видит оснований для того, чтобы разрывать дипотношения с РФ. Об этом заявил журналистам в Киеве глава польского МИД Радослав Сикорский.

"В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений", - отметил Сикорский на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Андреем Сибигой, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Польский дипломат подчеркнул, что отношения его страны с Россией ограничиваются "вызовом послов и вручением нот протеста". Кроме того, он в очередной раз призвал страны ЕС ввести по примеру Варшавы ограничения на передвижения российских дипломатов.

Дискуссия о возможности понижения статуса дипотношений между Москвой и Варшавой в очередной раз вернулась в общественное пространство после того, как Польша бездоказательно обвинила РФ в инциденте с нарушением воздушного пространства республики в ночь с 9 на 10 сентября двумя десятками беспилотников.