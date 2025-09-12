Сушила Карки стала первой женщиной в истории Непала, возглавившей правительство

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки принесла присягу на пост главы временного правительства страны после массовых протестов, которые привели к отставке предыдущего премьер-министра Шармы Оли. Об этом сообщил портал Khabarhub.

Церемония присяги прошла в президентском дворце в Катманду. Карки стала первой женщиной в истории Непала, возглавившей правительство.

Ее назначение произошло после двухдневных переговоров армии, президента страны Рам Чандры Паудела и представителей молодежного движения Gen-Z.

Карки была председателем Верховного суда Непала с 2016 по 2017 годы, став первой женщиной на этом посту. Она известна своей решительной поддержкой усилий по борьбе с коррупцией в судебной системе. На протяжении своей карьеры она вела несколько громких дел, в том числе участвовала в вынесении обвинительного приговора бывшему министру связи и информационных технологий Непала Джаяпракашу Гупте, уличенному в коррупции. После ухода с поста председателя высшей судебной инстанции стала видной гражданской активисткой.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Они привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Основными участниками акций протеста стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В стране был введен комендантский час.