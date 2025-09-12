В распоряжении издания оказался снимок Тайлера Робинсона, когда его помещали в тюрьму

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов США опасаются, что подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка может попытаться совершить самоубийство в тюрьме. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В распоряжении издания оказался снимок Тайлера Робинсона, когда его помещали в тюрьму. Судя по фотографии, указывает газета, его переодели в особую тюремную робу из цельного куска очень плотной ткани, которая не позволяет связать из нее петлю. Как подчеркивает The Washington Post, такую одежду выдают заключенным, которые считаются в высокой степени склонными к суициду.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в его победу на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний Тайлер Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на признание преступника виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.