Глава польского МИД в очередной раз назвал инцидент "российской операцией"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что часть дронов, нарушивших польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября, прилетели с территории Украины, а не исключительно из Белоруссии.

"Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии", - сказал Сикорский в Киеве на совместной с его украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Польский дипломат в очередной раз назвал инцидент "российской операцией", не приведя тому никаких доказательств.

Ранее польский премьер Дональд Туск утверждал, что значительная часть БПЛА, нарушивших ночью с 9 на 10 сентября польское воздушное пространство, влетела с территории Белоруссии.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По данных польских властей, зафиксирован 21 случай вторжения в небо страны той ночью. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".